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РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 17 сентября 2022
Ростов
17.09.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
1'
Х. Байрамян
68'
Д. Полоз (П)
12'
С. Пиняев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Крылья Советов
87'
Замена
В. Шитов
️️️️
М. Глушенков
86'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
А. Рахманович
Замена
С. Мельников
️️️️
Д. Полоз
81'
Желтая карточка
Е. Чернов
80'
Замена
А. Нтумба Муамба
️️️️
Х. Байрамян
80'
Желтая карточка
А. Сильянов
76'
74'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
73'
Замена
Д. Прохин
️️️️
М. Осипенко
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Полоз
68'
68'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
68'
Замена
А. Чиркович
️️️️
С. Пиняев
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
61'
36'
Желтая карточка
А. Солдатенков
31'
Желтая карточка
С. Пиняев
12'
ГОЛ! 1:1!
С. Пиняев
Пас отдал
М. Глушенков
ГОЛ! 1:0!
Х. Байрамян
Пас отдал
А. Миронов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
8
Миронов
47
Уткин
7
Полоз
19
Байрамян
27
Комличенко
4-1-1-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
4
Горшков
8
Якуба
8
Коваленко
29
Ежов
11
Рахманович
9
Пиняев
10
Глушенков
55
Осипенко
27
Прохин
27
Прохин
55
Осипенко
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
7
Полоз
21
Мельников
21
Мельников
7
Полоз
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
19
Байрамян
21
Нтумба Муамба
21
Нтумба Муамба
19
Байрамян
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
9
Пиняев
32
Чиркович
32
Чиркович
9
Пиняев
10
Глушенков
73
Шитов
73
Шитов
10
Глушенков
11
Рахманович
10
Цыпченко
10
Цыпченко
11
Рахманович
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
18
Артем Соколов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
18
Артем Соколов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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