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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 19 марта 2017
Крылья Советов
19.03.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
90'
+1
Замена
М. Девич
️️️️
А. Препелицэ
Замена
Б. Садик
️️️️
А. Громов
88'
87'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Терентьев
81'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
Замена
Д. Бруно
️️️️
С. Мияилович
79'
61'
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
В. Зинков
56'
Замена
К. Паскуато
️️️️
А. Глеб
46'
41'
Желтая карточка
Т. Калачев
21'
Желтая карточка
А. Ерохин
8'
Желтая карточка
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лория
4
Бато
30
Надсон
0
Таранов
33
Ятченко
31
Зотов
22
Мияилович
11
Глеб
5
Зинков
17
Зуев
28
Громов
4-1-2-2-1
30
Медведев
43
Терентьев
32
Мевля
44
Навас
30
Кудряшов
28
Препелицэ
2
Калачев
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
11
Бухаров
11
Глеб
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Глеб
28
Громов
9
Садик
9
Садик
28
Громов
22
Мияилович
9
Бруно
9
Бруно
22
Мияилович
43
Терентьев
19
Байрамян
19
Байрамян
43
Терентьев
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
28
Препелицэ
32
Девич
32
Девич
28
Препелицэ
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
98
Илья Визнович
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
29
Павел Кудряшов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Рафаэль Ильясов (Казань)
Сергей Архипов (Ульяновск)
Резервный судья:
Игорь Панин (Московская область)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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