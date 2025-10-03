Введите ваш ник на сайте
«Реал» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.45

03 октября 2025 9:24
Реал - Вильярреал
04 окт. 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Реала»
Сделать ставку

4 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет центральный матч 8-го тура Ла Лиги: «Реал» примет «Вильярреал». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, и игра обещает стать одной из самых зрелищных в туре.

«Реал»

Мадридский клуб идет вторым в чемпионате с 18 очками, но в прошлом туре неожиданно крупно проиграл «Атлетико» (2:5). Тем не менее «Реал» обладает мощной атакой – 15 голов в последних 5 матчах, а Килиан Мбаппе продолжает блистать, забив 14 мячей в 12 играх сезона. Команда забивает в 17 матчах Ла Лиги подряд, однако оборона нестабильна – в последних 5 встречах мадридцы пропустили 7 голов, в среднем 1.40 за игру. Дома «Реал» выглядит уверенно и будет стремиться реабилитироваться перед болельщиками.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» после 7 туров имеет 16 очков и идет третьей. В последних трех матчах команда одержала победы над «Осасуной», «Севильей» и «Атлетиком», а также сыграла вничью с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Вильярреал забивает стабильно (7 голов за 5 игр, в среднем 1.40 за матч), но и пропускает регулярно – 5 голов за тот же отрезок. Лидером атаки остается Таджон Бьюкенен, у которого 3 гола в 9 матчах. На выезде «Вильярреал» играет смело, и его нападение способно доставить проблемы даже мадридской обороне.

Факты о командах

«Реал»

  • 2-е место, 18 очков

  • Забивает в 17 матчах подряд

  • 15 голов в последних 5 матчах

  • Пропускает в среднем 1.40 за игру

«Вильярреал»

  • 3-е место, 16 очков
  • Победы в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
56% (20)
31% (11)
14% (5)
81
Забитых мячей
46
2.25
В среднем за матч
1.28
6:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3 : 1
04.10.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
1 : 2
15.03.2025
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2 : 0
05.10.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4 : 4
19.05.2024
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
4 : 1
17.12.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 28 тур
Реал
2 : 3
08.04.2023
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
2 : 3
19.01.2023
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
2 : 1
07.01.2023
Реал
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
0 : 0
12.02.2022
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0 : 0
25.09.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Реал
2 : 1
22.05.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
1 : 1
21.11.2020
Реал
Испания. Примера, 37 тур
Реал
2 : 1
16.07.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
01.09.2019
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
3 : 2
05.05.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2 : 2
03.01.2019
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
2 : 2
19.05.2018
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
0 : 1
13.01.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
2 : 3
26.02.2017
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
1 : 1
21.09.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 0
20.04.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 0
13.12.2015
Реал
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1 : 1
01.03.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
0 : 2
27.09.2014
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
4 : 2
08.02.2014
Вильярреал
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 2
14.09.2013
Реал
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 1
22.03.2012
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Реал
3 : 0
26.10.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1 : 3
15.05.2011
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
4 : 2
09.01.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
6 : 2
21.02.2010
Вильярреал
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
0 : 2
23.09.2009
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
3 : 2
16.05.2009
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
1 : 0
04.01.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
27.01.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 5
02.09.2007
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Вильярреал»

Обе команды сейчас показывают атакующий футбол, и есть все предпосылки для результативной встречи. «Реал» будет стремиться исправить поражение в дерби, и при поддержке своих трибун обязан действовать первым номером. Но «Вильярреал» в отличной форме и вряд ли уйдет с поля без забитого гола. Учитывая статистику, наиболее логично ожидать, что мадридцы возьмут три очка в зрелищном матче с обменом результативными действиями.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Реала» – коэффициент 1.45
  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 3 голов – коэффициент 2.05

1.45
Победа «Реала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Вильярреал Реал
