4 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет центральный матч 8-го тура Ла Лиги: «Реал» примет «Вильярреал». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, и игра обещает стать одной из самых зрелищных в туре.

«Реал»

Мадридский клуб идет вторым в чемпионате с 18 очками, но в прошлом туре неожиданно крупно проиграл «Атлетико» (2:5). Тем не менее «Реал» обладает мощной атакой – 15 голов в последних 5 матчах, а Килиан Мбаппе продолжает блистать, забив 14 мячей в 12 играх сезона. Команда забивает в 17 матчах Ла Лиги подряд, однако оборона нестабильна – в последних 5 встречах мадридцы пропустили 7 голов, в среднем 1.40 за игру. Дома «Реал» выглядит уверенно и будет стремиться реабилитироваться перед болельщиками.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» после 7 туров имеет 16 очков и идет третьей. В последних трех матчах команда одержала победы над «Осасуной», «Севильей» и «Атлетиком», а также сыграла вничью с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Вильярреал забивает стабильно (7 голов за 5 игр, в среднем 1.40 за матч), но и пропускает регулярно – 5 голов за тот же отрезок. Лидером атаки остается Таджон Бьюкенен, у которого 3 гола в 9 матчах. На выезде «Вильярреал» играет смело, и его нападение способно доставить проблемы даже мадридской обороне.

Факты о командах

«Реал»

2-е место, 18 очков

Забивает в 17 матчах подряд

15 голов в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.40 за игру

«Вильярреал»

3-е место, 16 очков

Победы в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Реал» – «Вильярреал»

Обе команды сейчас показывают атакующий футбол, и есть все предпосылки для результативной встречи. «Реал» будет стремиться исправить поражение в дерби, и при поддержке своих трибун обязан действовать первым номером. Но «Вильярреал» в отличной форме и вряд ли уйдет с поля без забитого гола. Учитывая статистику, наиболее логично ожидать, что мадридцы возьмут три очка в зрелищном матче с обменом результативными действиями.

Рекомендации для прогноза