Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 01 марта 2015
Реал
01.03.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
52'
К. Роналду (П)
64'
Ж. Морено
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
Желтая карточка
Пепе
89'
87'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
80'
79'
Желтая карточка
С. Асенхо
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
78'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
74'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Силва
72'
69'
Желтая карточка
Х. Коста
67'
Замена
Джонатан
️️️️
C. Маркос
64'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Л. Вьетто
61'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Дос Сантос
60'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
52'
51'
Желтая карточка
Э. Байи
36'
Желтая карточка
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
(К)
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
17
Томас Пина
ОП
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
19
Варан
14
Карвахаль
16
Силва
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-1-2-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
5
Дорадо
3
Байи
24
Коста
17
Пина
10
Кэмпбелл
26
Маркос
16
Гомес
7
Морено
10
Дос Сантос
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
16
Силва
10
Хесе
10
Хесе
16
Силва
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
26
Маркос
6
Джонатан
6
Джонатан
26
Маркос
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
10
Дос Сантос
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Вильярреал
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Винисиус объяснил игровой кризис двумя причинами
Вчера, 13:49
2
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
Вчера, 00:27
7
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+