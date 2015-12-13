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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 13 декабря 2015
Вильярреал
13.12.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Реал
9'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
90'
+2
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+1
89'
Замена
Хесе
️️️️
Марсело
89'
Травма
Марсело
Замена
А. Рукавина
️️️️
Э. Байи
85'
Травма
Э. Байи
84'
Замена
М. Науэль
️️️️
Р. Сольдадо
83'
78'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
77'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Э. Байи
72'
66'
Желтая карточка
С. Рамос
30'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
С. Бакамбу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
21
Бруно
(К)
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
3
Байи
21
Бруно
6
Джонатан
14
Тригерос
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
4-1-1-2-2
1
Навас
13
Данило
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
18
Бэйл
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
3
Байи
2
Рукавина
2
Рукавина
3
Байи
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
9
Сольдадо
77
Науэль
77
Науэль
9
Сольдадо
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
14
Модрич
22
Иско
22
Иско
14
Модрич
12
Марсело
10
Хесе
10
Хесе
12
Марсело
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вильярреал - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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