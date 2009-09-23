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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 23 сентября 2009
Вильярреал
23.09.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Реал
4'
К. Роналду
74'
Кака (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
Замена
М. Диарра
️️️️
Гути
Замена
Х. Перейра
️️️️
С. Касорла
Замена
И. Маркано
️️️️
Кани
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Кака
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Кака
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Бруно
Замена
Р. Пирес
️️️️
Д. Росси
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
Э. Гранеро
Вторая желтая
Гонсало
Желтая карточка
Гонсало
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ЛП
21
Бруно
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
10
Кака
ЛВ
14
Гути
(К)
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
2
Годин
6
Лопес
8
Кани
21
Бруно
9
Эгурен
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
4-2-2-2
12
Касильяс
19
Диарра
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
14
Гути
5
Гаго
23
Гранеро
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
8
Кани
5
Маркано
5
Маркано
8
Кани
25
Росси
8
Пирес
8
Пирес
25
Росси
8
Касорла
9
Перейра
9
Перейра
8
Касорла
14
Гути
9
Диарра
9
Диарра
14
Гути
10
Кака
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
10
Кака
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Хавьер Олива
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Реал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 21:55 (прямая)
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