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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 08 февраля 2014
Реал
08.02.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
4 : 2
Завершен
Вильярреал
7'
Г. Бэйл
25'
К. Бензема
62'
Хесе
74'
К. Бензема
42'
М. Гаспар
67'
Д. Дос Сантос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
ГОЛ! 4:2!
К. Бензема
Пас отдал
Хесе
74'
67'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дос Сантос
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Ди Мария
66'
65'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Х. Перейра
ГОЛ! 3:1!
Хесе
Пас отдал
А. Ди Мария
62'
61'
Замена
Х. Роман
️️️️
М. Гомес
58'
Желтая карточка
М. Гаспар
56'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Э. Гомес Рамос
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Ф. Коэнтрау
46'
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Гаспар
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
25'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Марсело
19'
Травма
Марсело
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
21
Бруно
(К)
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Вильярреал
13
Айтор
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
10
Модрич
10
Хесе
11
Ди Мария
18
Бэйл
9
Бензема
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
5
Дорадо
24
Коста
20
Акино
21
Бруно
28
Рамос
16
Гомес
9
Перейра
10
Дос Сантос
12
Марсело
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
12
Марсело
Коэнтрау
5
Арбелоа
5
Арбелоа
Коэнтрау
11
Ди Мария
3
Алонсо
3
Алонсо
11
Ди Мария
28
Рамос
14
Тригерос
14
Тригерос
28
Рамос
9
Перейра
24
Пербе
24
Пербе
9
Перейра
16
Гомес
19
Хоан Роман
19
Хоан Роман
16
Гомес
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Айтор
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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