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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 05 октября 2024
Реал
05.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
14'
Ф. Вальверде
73'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Вильярреал
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
90'
+2
86'
Замена
Х. Бернат
️️️️
С. Кардона
Замена
А. Гюлер
️️️️
Винисиус
79'
79'
Замена
Р. Террац
️️️️
Д. Парехо
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
Ф. Вальверде
73'
Замена
Родриго
️️️️
К. Мбаппе
71'
Замена
Э. Милитао
️️️️
Э. Камавинга
71'
68'
Замена
Й. Пино
️️️️
А. Баэна
68'
Замена
И. Акомах
️️️️
Н. Пепе
68'
Замена
Э. Байи
️️️️
Р. Альбиоль
33'
Желтая карточка
К. Фемения
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Л. Модрич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
16
Пау Кабанес
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Лунин
23
Менди
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
10
Мбаппе
4-1-2-1-2
13
Конде
2
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
19
Пепе
11
Барри
6
Камавинга
3
Милитао
3
Милитао
6
Камавинга
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
11
Родриго
11
Родриго
10
Мбаппе
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
39
Альбиоль
3
Байи
3
Байи
39
Альбиоль
10
Парехо
11
Террац
11
Террац
10
Парехо
19
Пепе
11
Акомах
11
Акомах
19
Пепе
10
Баэна
10
Пино
10
Пино
10
Баэна
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
646
514
Сейвы
1
0
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.62
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Бернабеу
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