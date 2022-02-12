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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 12 февраля 2022
Вильярреал
12.02.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Реал
88'
Желтая карточка
Каземиро
Замена
С. Орье
️️️️
Д. Ло Чельсо
87'
82'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
82'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
78'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
78'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
75'
75'
Замена
Л. Йович
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
74'
Замена
М. Тригерос
️️️️
В. Иборра
67'
Замена
Б. Диа
️️️️
А. Данжума
67'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
51'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Бэйл
29'
Желтая карточка
М. Асенсио
Желтая карточка
Х. Фойт
23'
23'
Желтая карточка
Э. Милитао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
5
Альберто Морено
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Арно Данжума
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-3-1
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
10
Иборра
10
Парехо
5
Морено
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
7
Данжума
4-1-2-3
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
10
Асенсио
18
Бэйл
7
Винисиус
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
20
Ло Чельсо
92
Орье
92
Орье
20
Ло Чельсо
10
Иборра
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Иборра
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Данжума
22
Диа
22
Диа
7
Данжума
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
8
Вальверде
20
Модрич
20
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
18
Бэйл
9
Йович
9
Йович
18
Бэйл
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вильярреал - Реал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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