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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 01 сентября 2019
Вильярреал
01.09.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Реал
12'
Ж. Морено
74'
М. Гомес
45+1'
Г. Бэйл
86'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
90'
+4
Вторая желтая
Г. Бэйл
90'
+2
Желтая карточка
Г. Бэйл
90'
Желтая карточка
Каземиро
86'
ГОЛ! 2:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
82'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
77'
Желтая карточка
Ф. Менди
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Онтиверос
74'
74'
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Васкес
Замена
К. Бакка
️️️️
С. Касорла
73'
68'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Л. Йович
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
К. Токо Экамби
62'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Чуквуэзе
55'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
52'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
4-2-2-2
1
Андрес
6
Кинтилья
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
8
Касорла
10
Иборра
16
Гомес
21
Чуквуэзе
7
Морено
9
Экамби
4-1-1-2-2
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
9
Йович
9
Экамби
99
Ангисса
99
Ангисса
9
Экамби
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
10
Онтиверос
21
Чуквуэзе
8
Касорла
70
Бакка
70
Бакка
8
Касорла
17
Васкес
7
Винисиус
7
Винисиус
17
Васкес
9
Йович
20
Модрич
20
Модрич
9
Йович
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Вильярреал - Реал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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