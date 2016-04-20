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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 20 апреля 2016
Реал
20.04.2016, среда, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
41'
К. Бензема
69'
Л. Васкес
76'
Л. Модрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
Желтая карточка
Каземиро
85'
Замена
Хесе
️️️️
Л. Васкес
84'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Л. Модрич
79'
ГОЛ! 3:0!
Л. Модрич
Пас отдал
Данило
76'
73'
Замена
Родри
️️️️
М. Тригерос
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
73'
ГОЛ! 2:0!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
69'
64'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Адриан
62'
Замена
Саму
️️️️
Джонатан
Желтая карточка
Данило
45'
44'
Желтая карточка
М. Тригерос
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
(К)
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Адриан
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
14
Саму
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
13
Данило
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
9
Бензема
7
Роналду
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
23
Бонера
2
Рукавина
3
Байи
14
Тригерос
6
Джонатан
21
Бруно
4
Суарес
94
Бакамбу
20
Адриан
14
Модрич
23
Родригес
23
Родригес
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
17
Васкес
10
Хесе
10
Хесе
17
Васкес
14
Тригерос
16
Родри
16
Родри
14
Тригерос
6
Джонатан
14
Саму
14
Саму
6
Джонатан
20
Адриан
12
Баптистао
12
Баптистао
20
Адриан
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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