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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 19 мая 2018
Вильярреал
19.05.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Реал
70'
Р. Мартинес
85'
С. Кастильехо
11'
Г. Бэйл
32'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
89'
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
Р. Мартинес
88'
ГОЛ! 2:2!
С. Кастильехо
Пас отдал
Родри
85'
84'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
С. Кастильехо
79'
Желтая карточка
А. Гонсалес
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мартинес
70'
48'
Желтая карточка
Л. Модрич
32'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Реал
13
Люка Зидан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
3
Марин
23
Бонера
27
Гонсалес
2
Гаспар
16
Родри
21
Сориано
18
Фуэго
11
Сансоне
8
Форнальс
19
Унал
4-1-3-1-1
13
Зидан
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
18
Бэйл
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вильярреал - Реал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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