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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 15 мая 2011
Вильярреал
15.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 3
Завершен
Реал
51'
Кани
17'
Марсело
22'
К. Роналду
90+3'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
+3
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Нилмар
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Х. Капдевила
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
Замена
С. Касорла
️️️️
Кани
Замена
А. Ди Мария
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:2!
Кани
Пас отдал
М. Гаспар
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
17'
ГОЛ! 0:1!
Марсело
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
3
Пепе
ЦП
10
Кака
АП
23
Эстебан Гранеро
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
24
Марчена
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Кани
19
Сенна
21
Бруно
6
Валеро
15
Рубен
25
Росси
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
3
Пепе
23
Гранеро
10
Кака
7
Роналду
9
Бензема
15
Рубен
12
Сисиньо
12
Сисиньо
15
Рубен
8
Кани
8
Касорла
8
Касорла
8
Кани
19
Сенна
7
Нилмар
7
Нилмар
19
Сенна
23
Гранеро
39
Альбиоль
39
Альбиоль
23
Гранеро
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
9
Бензема
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Бензема
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вильярреал - Реал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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