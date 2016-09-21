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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 21 сентября 2016
Реал
21.09.2016, среда, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
48'
С. Рамос
45+1'
Бруно (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
+4
88'
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Джонатан
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
77'
Желтая карточка
Т. Кроос
75'
73'
Замена
Пато
️️️️
Н. Сансоне
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
72'
Желтая карточка
К. Роналду
69'
64'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Д. Черышев
52'
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
Х. Родригес
48'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Бруно
Желтая карточка
С. Рамос
45'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Марсело
44'
Травма
Марсело
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
(К)
ОП
14
Мануэль Тригерос
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
6
Джонатан
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-2-1-3
1
Касилья
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
13
Данило
8
Ковачич
8
Кроос
23
Родригес
7
Роналду
9
Бензема
18
Бэйл
4-2-3-1
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
37
Мусаккио
3
Анхель
21
Бруно
14
Тригерос
6
Джонатан
11
Сансоне
90
Черышев
70
Кастильехо
12
Марсело
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Марсело
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
90
Черышев
21
Сориано
21
Сориано
90
Черышев
6
Джонатан
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
6
Джонатан
11
Сансоне
12
Пато
12
Пато
11
Сансоне
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал - Вильярреал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бернабеу
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