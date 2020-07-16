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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 16 июля 2020
Реал
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
29'
К. Бензема
77'
К. Бензема (П)
84'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
Желтая карточка
Иско
86'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
85'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
85'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
85'
84'
ГОЛ! 2:1!
В. Иборра
Пас отдал
М. Гаспар
82'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ф. Ангисса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Бензема
77'
68'
Желтая карточка
Х. Кинтилья
63'
Замена
С. Касорла
️️️️
М. Гомес
63'
Замена
В. Иборра
️️️️
М. Морланес
Желтая карточка
Л. Модрич
62'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
62'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
62'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
54'
46'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Чуквуэзе
46'
Замена
Бруно
️️️️
Р. Пенья
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
29'
18'
Желтая карточка
С. Шакла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Азар
11
Родриго
9
Бензема
3-2-2-2-1
1
Асенхо
6
Кинтилья
4
Шакла
14
Торрес
7
Пенья
2
Гаспар
99
Ангисса
8
Морланес
21
Чуквуэзе
16
Гомес
7
Морено
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
10
Онтиверос
21
Чуквуэзе
99
Ангисса
14
Тригерос
14
Тригерос
99
Ангисса
16
Гомес
8
Касорла
8
Касорла
16
Гомес
8
Морланес
10
Иборра
10
Иборра
8
Морланес
7
Пенья
21
Бруно
21
Бруно
7
Пенья
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
10
Алекс Баэна
ЛВ
2
Андрей Рацу
ПЗ
1
Андрес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
2
Андрей Рацу
ПЗ
1
Андрес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Реал - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Альфредо ди Стефано
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