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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 25 сентября 2021
Реал
25.09.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
86'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Фойт
84'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Й. Пино
84'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Данжума
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
81'
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Модрич
73'
71'
Желтая карточка
М. Гомес
58'
Замена
Б. Диа
️️️️
П. Алькасер
58'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ф. Коклен
55'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Родриго
46'
Желтая карточка
Винисиус
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
6
Начо
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
4-2-1-2-1
28
Рульи
14
Торрес
8
Фойт
39
Альбиоль
5
Морено
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
10
Пино
7
Данжума
9
Алькасер
11
Родриго
6
Камавинга
6
Камавинга
11
Родриго
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
20
Модрич
10
Азар
10
Азар
20
Модрич
8
Фойт
2
Гаспар
2
Гаспар
8
Фойт
7
Данжума
7
Пенья
7
Пенья
7
Данжума
10
Пино
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Пино
13
Коклен
16
Гомес
16
Гомес
13
Коклен
9
Алькасер
22
Диа
22
Диа
9
Алькасер
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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