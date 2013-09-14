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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 14 сентября 2013
Вильярреал
14.09.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 4 тур
2 : 2
Завершен
Реал
20'
Кани
69'
Д. Дос Сантос
37'
Г. Бэйл
63'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
Желтая карточка
Т. Пина
78'
76'
Желтая карточка
А. Мората
Замена
Э. Перес
️️️️
Д. Дос Сантос
75'
72'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
70'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дос Сантос
69'
Замена
И. Уче
️️️️
Х. Перейра
64'
63'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
61'
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Ильярраменди
60'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Г. Бэйл
56'
Желтая карточка
С. Рамос
37'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
35'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
Х. Акино
33'
ГОЛ! 1:0!
Кани
Пас отдал
Х. Перейра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЛП
8
Кани
ЦП
21
Бруно
(К)
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
5
Дорадо
2
Гаспар
14
Тригерос
8
Кани
21
Бруно
20
Акино
10
Дос Сантос
9
Перейра
4-1-1-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
6
Начо
14
Ильярраменди
10
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
10
Дос Сантос
30
Перес
30
Перес
10
Дос Сантос
9
Перейра
14
Уче
14
Уче
9
Перейра
14
Ильярраменди
28
Хедира
28
Хедира
14
Ильярраменди
18
Бэйл
11
Ди Мария
11
Ди Мария
18
Бэйл
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вильярреал - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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