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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 19 января 2023
Вильярреал
19.01.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Реал
4'
Э. Капу
42'
С. Чуквуэзе
57'
Винисиус
69'
Э. Милитао
86'
Д. Себальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Реал
Желтая карточка
Д. Парехо
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
Желтая карточка
Винисиус
Желтая карточка
П. Торрес
88'
86'
ГОЛ! 2:3!
Д. Себальос
Пас отдал
М. Асенсио
Желтая карточка
А. Баэна
85'
Желтая карточка
П. Рейна
80'
72'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
69'
ГОЛ! 2:2!
Э. Милитао
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
68'
57'
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
Д. Себальос
56'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
56'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
Замена
А. Манди
️️️️
Х. Фойт
52'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
Р. Альбиоль
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Ж. Морено
42'
36'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Желтая карточка
Э. Капу
8'
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Пас отдал
Ж. Морено
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Диего Кольядо
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Йоргенсен
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Морено
4-3-2-1
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
8
Вальверде
6
Камавинга
8
Кроос
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
8
Фойт
2
Манди
2
Манди
8
Фойт
39
Альбиоль
4
Куэнка
4
Куэнка
39
Альбиоль
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Диего Кольядо
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Диего Кольядо
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вильярреал - Реал
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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