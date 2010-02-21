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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 21 февраля 2010
Реал
21.02.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
6 : 2
Завершен
Вильярреал
18'
К. Роналду
20'
Кака (П)
54'
Г. Игуаин
71'
Г. Игуаин
79'
Кака
87'
Х. Алонсо (П)
30'
М. Сенна
67'
Нилмар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
ГОЛ с пенальти! 6:2!
Х. Алонсо
Желтая карточка
Р. Пирес
Замена
М. Диарра
️️️️
Л. Диарра
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нилмар
Замена
А. Лопес
️️️️
Д. Фустер
Замена
Рауль
️️️️
Кака
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 5:2!
Кака
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 4:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Марсело
ГОЛ! 3:2!
Нилмар
Пас отдал
Р. Пирес
Желтая карточка
Х. Вента
Желтая карточка
Г. Игуаин
Замена
Р. Пирес
️️️️
И. Маркано
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 2:1!
М. Сенна
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кака
20'
19'
Желтая карточка
И. Маркано
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Кака
АП
19
Лассана Диарра
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
15
Марко Рубен
ЛВ
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Хавьер Матилья
ПВ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
23
Гранеро
19
Диарра
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
13
Лопес
18
Вента
5
Маркано
37
Мусаккио
6
Капдевила
19
Сенна
21
Бруно
8
Матилья
19
Фустер
15
Рубен
7
Нилмар
19
Диарра
9
Диарра
9
Диарра
19
Диарра
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
23
Гранеро
10
Кака
7
Рауль
7
Рауль
10
Кака
19
Фустер
6
Лопес
6
Лопес
19
Фустер
5
Маркано
8
Пирес
8
Пирес
5
Маркано
7
Нилмар
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Нилмар
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
22
Кико
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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