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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 08 апреля 2023
Реал
08.04.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 3
Завершен
Вильярреал
16'
П. Торрес (АГ)
48'
Винисиус
39'
С. Чуквуэзе
70'
Х. Луис Моралес
80'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Вильярреал
90'
+1
Замена
К. Фемения
️️️️
С. Чуквуэзе
90'
+1
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Баэна
80'
ГОЛ! 2:3!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
А. Баэна
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Д. Себальос
76'
Замена
Л. Модрич
️️️️
О. Чуамени
72'
70'
ГОЛ! 2:2!
Х. Луис Моралес
69'
Желтая карточка
Х. Фойт
67'
Замена
А. Морено
️️️️
Й. Пино
67'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
К. Бензема
59'
ГОЛ! 2:1!
Винисиус
Пас отдал
Д. Себальос
48'
Замена
Э. Милитао
️️️️
Д. Алаба
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
35'
Желтая карточка
А. Педраса
33'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Р. Террац
25'
Желтая карточка
Й. Пино
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Торрес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
23
Хессем Хассан
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Куртуа
22
Рюдигер
5
Алаба
6
Начо
14
Чуамени
25
Себальос
7
Винисиус
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
17
Васкес
4-1-1-3-1
25
Рейна
8
Фойт
2
Манди
14
Торрес
23
Педраса
11
Террац
10
Парехо
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
10
Баэна
10
Пино
5
Алаба
3
Милитао
3
Милитао
5
Алаба
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
9
Бензема
8
Вальверде
8
Вальверде
9
Бензема
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
10
Пино
5
Морено
5
Морено
10
Пино
10
Баэна
22
Мохика
22
Мохика
10
Баэна
21
Чуквуэзе
17
Фемения
17
Фемения
21
Чуквуэзе
11
Террац
14
Тригерос
14
Тригерос
11
Террац
20
Ло Чельсо
25
Моралес
25
Моралес
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Реал - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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