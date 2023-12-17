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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 17 декабря 2023
Реал
17.12.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
4 : 1
Завершен
Вильярреал
25'
Д. Беллингем
37'
Родриго
64'
Б. Диас
68'
Л. Модрич
54'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Вильярреал
85'
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
О. Чуамени
84'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Диас
84'
79'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Кроос
79'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Беллингем
78'
74'
Желтая карточка
И. Акомах
74'
Замена
М. Тригерос
️️️️
И. Акомах
ГОЛ! 4:1!
Л. Модрич
68'
67'
Желтая карточка
А. Альтимира
Желтая карточка
Д. Беллингем
67'
ГОЛ! 3:1!
Б. Диас
Пас отдал
Ф. Гарсия
64'
54'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Р. Террац
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
Ж. Морено
46'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
46'
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
Л. Васкес
37'
Замена
Начо
️️️️
Д. Алаба
35'
29'
Замена
Р. Террац
️️️️
А. Баэна
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Л. Модрич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
13
Кепа
ВР
33
Марио де Луис
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
3-4-3
13
Лунин
23
Менди
5
Алаба
22
Рюдигер
8
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
14
Модрич
11
Родриго
21
Диас
17
Васкес
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
2
Альтимира
39
Альбиоль
2
Манди
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
25
Моралес
7
Морено
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
5
Алаба
6
Начо
6
Начо
5
Алаба
8
Кроос
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Кроос
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
21
Диас
13
Хоселу
13
Хоселу
21
Диас
39
Альбиоль
4
Куэнка
4
Куэнка
39
Альбиоль
10
Баэна
11
Террац
11
Террац
10
Баэна
11
Акомах
14
Тригерос
14
Тригерос
11
Акомах
25
Моралес
22
Бреретон
22
Бреретон
25
Моралес
7
Морено
9
Серлот
9
Серлот
7
Морено
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
13
Кепа
ВР
33
Марио де Луис
ВР
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Нико Пас
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Марио де Луис
ВР
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Нико Пас
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
3
Всего ударов по воротам
12
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
5
4
Офсайды
2
0
Количество передач
304
257
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.07
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Бернабеу
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