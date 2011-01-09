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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 09 января 2011
Реал
09.01.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 2
Завершен
Вильярреал
9'
К. Роналду
45+1'
К. Роналду
79'
К. Роналду
82'
Кака
7'
Кани
18'
М. Рубен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
ГОЛ! 4:2!
Кака
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Ф. Гаго
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 3:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
С. Касорла
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Кани
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Кака
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
М. Мусаккио
️️️️
М. Рубен
Замена
М. Гаспар
️️️️
А. Лопес
Травма
А. Лопес
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
К. Бензема
Замена
С. Хедира
️️️️
Л. Диарра
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
+1
18'
ГОЛ! 1:2!
М. Рубен
Пас отдал
Д. Росси
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 0:1!
Кани
Пас отдал
Д. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Кака
АП
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
6
Карвалью
93
Рамос
3
Алонсо
19
Диарра
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
21
Катала
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
6
Валеро
8
Касорла
15
Рубен
25
Росси
19
Диарра
28
Хедира
28
Хедира
19
Диарра
9
Бензема
5
Гаго
5
Гаго
9
Бензема
39
Альбиоль
10
Кака
10
Кака
39
Альбиоль
8
Кани
3
Ориоль
3
Ориоль
8
Кани
15
Рубен
37
Мусаккио
37
Мусаккио
15
Рубен
6
Лопес
2
Гаспар
2
Гаспар
6
Лопес
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Хуан Карлос
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Реал - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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