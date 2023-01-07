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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 07 января 2023
Вильярреал
07.01.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Реал
47'
Й. Пино
63'
Ж. Морено (П)
60'
К. Бензема (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Реал
90'
+8
Желтая карточка
Э. Камавинга
Желтая карточка
П. Рейна
90'
+5
Желтая карточка
А. Баэна
90'
+3
Замена
А. Данжума
️️️️
А. Морено
89'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ф. Коклен
89'
82'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
81'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
75'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ж. Морено
72'
70'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
68'
Замена
Родриго
️️️️
Ф. Менди
64'
Замена
Л. Васкес
️️️️
О. Чуамени
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Морено
63'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бензема
ГОЛ! 1:0!
Й. Пино
Пас отдал
Ж. Морено
47'
Желтая карточка
П. Торрес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
4-1-1-3-1
25
Рейна
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
13
Коклен
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-1-3-1-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
8
Кроос
14
Модрич
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
7
Морено
23
Педраса
23
Педраса
7
Морено
13
Коклен
14
Тригерос
14
Тригерос
13
Коклен
5
Морено
7
Данжума
7
Данжума
5
Морено
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
23
Менди
11
Родриго
11
Родриго
23
Менди
14
Чуамени
17
Васкес
17
Васкес
14
Чуамени
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вильярреал - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko
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