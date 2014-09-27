Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 27 сентября 2014
Вильярреал
27.09.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Реал
32'
Л. Модрич
40'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
Травма
М. Мусаккио
85'
84'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
76'
Замена
Начо
️️️️
Марсело
74'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Х. Родригес
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
67'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
64'
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
М. Гомес
61'
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
38'
Желтая карточка
С. Рамос
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Кани
ЛП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Серхио Агуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
3
Паулиста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
8
Кани
14
Тригерос
21
Бруно
16
Гомес
10
Вьетто
14
Уче
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
10
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
7
Роналду
9
Бензема
16
Гомес
19
Эспиноса
19
Эспиноса
16
Гомес
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
23
Родригес
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Родригес
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
18
Серхио Агуса
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
18
Серхио Агуса
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вильярреал - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Вильярреал
Реал
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Бавария» установила ценник на Олисе для «Реала»
00:27
6
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
Вчера, 23:44
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
14 ноября
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+