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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вильярреал
Реал - Вильярреал: обзор матча 26 октября 2011
Реал
26.10.2011, среда, 23:59
Испания. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
5'
К. Бензема
11'
Кака
31'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вильярреал
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Х. Алонсо
Замена
М. Сенна
️️️️
М. Рубен
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Озил
️️️️
А. Ди Мария
Травма
С. Хедира
Замена
М. Гаспар
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
М. Рубен
Желтая карточка
Кака
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Алонсо
16'
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ! 2:0!
Кака
Пас отдал
А. Ди Мария
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
16
Маркос Гульон
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Кака
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-4-2
13
Лопес
25
Сапата
37
Мусаккио
2
Гонсало
21
Катала
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
18
Де Гузман
15
Рубен
25
Росси
3
Алонсо
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
25
Росси
2
Гаспар
2
Гаспар
25
Росси
18
Де Гузман
17
Камуньяс
17
Камуньяс
18
Де Гузман
15
Рубен
19
Сенна
19
Сенна
15
Рубен
Остались в запасе
Реал
Вильярреал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Реал - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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