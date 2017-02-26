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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал
Вильярреал - Реал: обзор матча 26 февраля 2017
Вильярреал
26.02.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
2 : 3
Завершен
Реал
50'
М. Тригерос
56'
С. Бакамбу
64'
Г. Бэйл
74'
К. Роналду (П)
83'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал
Желтая карточка
Д. Черышев
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
М. Гаспар
90'
88'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
83'
ГОЛ! 2:3!
А. Мората
Пас отдал
Марсело
77'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
Родри
️️️️
М. Тригерос
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Сольдадо
73'
Желтая карточка
Бруно
71'
64'
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
58'
Замена
Иско
️️️️
Каземиро
Замена
Д. Черышев
️️️️
Адриан
58'
Травма
Адриан
57'
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Бруно
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Тригерос
Пас отдал
С. Кастильехо
50'
Замена
Андрес
️️️️
С. Асенхо
35'
Травма
С. Асенхо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ОП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
6
Джонатан
70
Кастильехо
20
Адриан
94
Бакамбу
4-1-2-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
1
Асенхо
1
Андрес
1
Андрес
1
Асенхо
14
Тригерос
16
Родри
16
Родри
14
Тригерос
20
Адриан
90
Черышев
90
Черышев
20
Адриан
5
Каземиро
22
Иско
22
Иско
5
Каземиро
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Вильярреал
Реал
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Вильярреал - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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