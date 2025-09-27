Введите ваш ник на сайте
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

27 сентября 2025 9:10
Фрайбург - Хоффенхайм
28 сент. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе забьют
Сделать ставку

28 сентября на стадионе «Европа-Парк» состоится матч 5-го тура чемпионата Германии, где «Фрайбург» примет «Хоффенхайм». Оба коллектива стартовали на одинаковом уровне и находятся в середине таблицы, но их игра в атаке обещает зрелищное противостояние.

«Фрайбург»

Команда к этому туру подходит в неплохой форме. В предыдущем матче чемпионата «Фрайбург» уверенно переиграл «Вердер» со счетом 3:0, а в Лиге Европы обыграл «Базель» 2:1. Это говорит о том, что коллектив сумел стабилизировать игру после неудачных первых туров.

За последние 5 матчей «Фрайбург» забил 10 голов, но и оборона продолжает давать сбои – 9 пропущенных за тот же отрезок. Впрочем, команда демонстрирует стабильность в атаке: 16 матчей подряд в Бундеслиге «Фрайбург» обязательно забивает. Ключевой фигурой остается Максимилиан Эггештайн, оформивший 2 гола в 6 матчах.

«Хоффенхайм»

Гости начали сезон неровно, но в атакующем плане команда смотрится уверенно. Даже в поражении от «Баварии» (1:4) «Хоффенхайм» сумел забить, а до этого обыграл «Байер» и «Унион» с результативной игрой.

Фисник Аслани стал настоящим открытием – 4 гола в 5 матчах, и именно он задает тон в атаке. В последних 5 матчах «Хоффенхайм» забил 12 мячей, но при этом пропустил 10 – показатель, который указывает на слабое взаимодействие линии защиты. Отдельно стоит отметить гостевую серию – 6 побед подряд в выездных матчах Бундеслиги.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Победы в 3 последних матчах.
  • Забивает в 16 матчах подряд.
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр).

«Хоффенхайм»

  • Забивает в 11 матчах подряд.
  • В среднем: 2.40 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр).
  • Победы в 6 последних гостевых матчах Бундеслиги.

Личные встречи
44% (14)
38% (12)
19% (6)
60
Забитых мячей
47
1.88
В среднем за матч
1.47
5:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
3 : 2
19.04.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1 : 1
08.12.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1 : 2
19.08.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2 : 1
12.03.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
0 : 0
18.09.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
3 : 4
30.04.2022
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хоффенхайм
1 : 4
19.01.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
1 : 2
11.12.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 1
24.04.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
1 : 3
02.01.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
08.02.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0 : 3
15.09.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
2 : 4
26.01.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3 : 1
01.09.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 1
24.02.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 2
01.10.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
1 : 1
11.03.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
2 : 1
15.10.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
21.02.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 3
23.09.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
1 : 1
08.02.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 3
24.08.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 1
02.02.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 3
16.09.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
0 : 0
15.04.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
1 : 1
26.11.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
3 : 2
09.04.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0 : 1
14.11.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 1
28.03.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
0 : 1
01.11.2009
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 1
24.09.2008
Хоффенхайм
Показать все

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хоффенхайм»

Обе команды исповедуют атакующий стиль и испытывают трудности в обороне. «Фрайбург» стабильно забивает, а «Хоффенхайм» в нынешней форме точно ответит своими голами. Это делает встречу одной из самых перспективных для ставки на результативность. Хозяева, вероятно, постараются использовать домашнее преимущество, но и гости обладают опасной серией на выезде. Учитывая статистику последних матчей, логично ожидать обмена голами и высокий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.75
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Фрайбург
  • Читайте нас: 