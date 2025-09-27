«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч Бундеслиги 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

28 сентября на стадионе «Европа-Парк» состоится матч 5-го тура чемпионата Германии, где «Фрайбург» примет «Хоффенхайм». Оба коллектива стартовали на одинаковом уровне и находятся в середине таблицы, но их игра в атаке обещает зрелищное противостояние.

«Фрайбург»

Команда к этому туру подходит в неплохой форме. В предыдущем матче чемпионата «Фрайбург» уверенно переиграл «Вердер» со счетом 3:0, а в Лиге Европы обыграл «Базель» 2:1. Это говорит о том, что коллектив сумел стабилизировать игру после неудачных первых туров.

За последние 5 матчей «Фрайбург» забил 10 голов, но и оборона продолжает давать сбои – 9 пропущенных за тот же отрезок. Впрочем, команда демонстрирует стабильность в атаке: 16 матчей подряд в Бундеслиге «Фрайбург» обязательно забивает. Ключевой фигурой остается Максимилиан Эггештайн, оформивший 2 гола в 6 матчах.

«Хоффенхайм»

Гости начали сезон неровно, но в атакующем плане команда смотрится уверенно. Даже в поражении от «Баварии» (1:4) «Хоффенхайм» сумел забить, а до этого обыграл «Байер» и «Унион» с результативной игрой.

Фисник Аслани стал настоящим открытием – 4 гола в 5 матчах, и именно он задает тон в атаке. В последних 5 матчах «Хоффенхайм» забил 12 мячей, но при этом пропустил 10 – показатель, который указывает на слабое взаимодействие линии защиты. Отдельно стоит отметить гостевую серию – 6 побед подряд в выездных матчах Бундеслиги.

Факты о командах

«Фрайбург»

Победы в 3 последних матчах.

Забивает в 16 матчах подряд.

В среднем: 2.00 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр).

«Хоффенхайм»

Забивает в 11 матчах подряд.

В среднем: 2.40 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр).

Победы в 6 последних гостевых матчах Бундеслиги.

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хоффенхайм»

Обе команды исповедуют атакующий стиль и испытывают трудности в обороне. «Фрайбург» стабильно забивает, а «Хоффенхайм» в нынешней форме точно ответит своими голами. Это делает встречу одной из самых перспективных для ставки на результативность. Хозяева, вероятно, постараются использовать домашнее преимущество, но и гости обладают опасной серией на выезде. Учитывая статистику последних матчей, логично ожидать обмена голами и высокий тотал.

Рекомендованные ставки