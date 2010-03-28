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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 28 марта 2010
Хоффенхайм
28.03.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
80'
Й. Шимунич
64'
М. Идриссу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
Замена
Т. Бекманн
️️️️
Д. Жагер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Я. Абдессадки
ГОЛ! 1:1!
Й. Шимунич
Замена
П. Крмас
️️️️
С. Макиади
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 0:1!
М. Идриссу
Желтая карточка
М. Муйджа
Желтая карточка
С. Макиади
Желтая карточка
Й. Шимунич
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
В. Ибишевич
Замена
П. Тагое
️️️️
Майкосуэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Ивица Банович
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Томми Бекманн
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-1-3-2
26
Хильдебранд
26
Ибертсбергер
4
Шимунич
32
Бек
5
Комппер
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
0
Вайс
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
4-5-1
16
Пуплен
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
23
Шустер
16
Макиади
23
Флум
14
Жагер
0
Идриссу
70
Майкосуэл
28
Тагое
28
Тагое
70
Майкосуэл
14
Густаво
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
14
Густаво
11
Ибишевич
7
Вукчевич
7
Вукчевич
11
Ибишевич
6
Абдессадки
20
Калиджиури
20
Калиджиури
6
Абдессадки
16
Макиади
11
Крмас
11
Крмас
16
Макиади
14
Жагер
13
Бекманн
13
Бекманн
14
Жагер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Оливер Бауманн
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гельмут Фляйшер
(Зигмертсхаузен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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