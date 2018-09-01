Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 01 сентября 2018
Хоффенхайм
01.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
50'
А. Салаи
63'
А. Салаи
90+5'
А. Крамарич
36'
Д. Хайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
ГОЛ! 3:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Л. Биттенкурт
90'
+5
89'
Замена
Р. Кох
️️️️
М. Гульде
81'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Ф. Нидерлехнер
66'
Замена
М. Терраццино
️️️️
Л. Хелер
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
Н. Шульц
63'
61'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
50'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Акпогума
46'
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Гондорф
Желтая карточка
А. Салаи
45'
Замена
А. Крамарич
️️️️
К. Нуху
44'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хайнц
Замена
К. Акпогума
️️️️
Э. Бичакчич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
18
Флориан Кат
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бауманн
4
Нуху
7
Фогт
4
Бичакчич
14
Шульц
27
Гриллич
3
Кадержабек
7
Цубер
7
Жоэлинтон
32
Биттенкурт
11
Салаи
4-1-2-3
1
Шволов
15
Штенцель
5
Гульде
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Гондорф
8
Франтц
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
9
Хелер
4
Бичакчич
25
Акпогума
25
Акпогума
4
Бичакчич
Акпогума
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
Акпогума
4
Нуху
27
Крамарич
27
Крамарич
4
Нуху
5
Гульде
4
Кох
4
Кох
5
Гульде
7
Нидерлехнер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
7
Нидерлехнер
9
Хелер
33
Терраццино
33
Терраццино
9
Хелер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Грегор Кобель
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Фрайбург
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+