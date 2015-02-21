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Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 21 февраля 2015
Фрайбург
21.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
25'
И. Хен
39'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Красная карточка
М. Торрехон
90'
+2
90'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
С. Салихович
85'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Модест
Замена
Д. Шахин
️️️️
К. Геде
81'
Желтая карточка
К. Геде
79'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
М. Филипп
72'
61'
Желтая карточка
С. Салихович
45'
+1
Замена
Ю. Полански
️️️️
П. Швеглер
39'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Модест
31'
Желтая карточка
К. Чжин-Су
ГОЛ! 1:0!
И. Хен
Пас отдал
Д. Шмид
25'
23'
Желтая карточка
П. Швеглер
Желтая карточка
М. Филипп
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-3-1
1
Бюрки
21
Хен
3
Торрехон
25
Сорг
30
Гюнтер
27
Ритер
16
Дарида
31
Геде
30
Клаус
26
Филипп
4-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
22
Ким Чжин-Су
19
Абрахам
27
Швеглер
23
Салихович
13
Руди
9
Фирмино
31
Фолланд
27
Модест
31
Геде
9
Шахин
9
Шахин
31
Геде
26
Филипп
14
Мехмеди
14
Мехмеди
26
Филипп
23
Салихович
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
23
Салихович
27
Швеглер
8
Полански
8
Полански
27
Швеглер
27
Модест
11
Салаи
11
Салаи
27
Модест
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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