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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 02 января 2021
Хоффенхайм
02.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
58'
И. Бебу
7'
Б. Сантамария
34'
В. Грифо (П)
42'
К. Нуху (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
85'
Замена
А. Абраши
️️️️
Б. Сантамария
Желтая карточка
К. Фогт
82'
81'
Замена
️️️️
В. Грифо
Замена
М. Даббур
️️️️
Д. Самассеку
76'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бельфодиль
76'
66'
Замена
Л. Хелер
️️️️
К. Чан Хун
65'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
ГОЛ! 1:3!
И. Бебу
Пас отдал
И. Бельфодиль
58'
46'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Нуху
36'
Желтая карточка
Н. Хефлер
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Грифо
24'
Желтая карточка
К. Чан Хун
Замена
Р. Сков
️️️️
К. Акпогума
17'
Желтая карточка
К. Акпогума
16'
Замена
М. Богард
️️️️
С. Руди
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сантамария
Пас отдал
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
24
Марко Йон
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
30
Сессеньон
25
Акпогума
7
Фогт
4
Нуху
18
Самассеку
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
19
Бельфодиль
3-4-2-1
21
Мюллер
13
Шлоттербек
5
Гульде
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
22
Чан Хун
32
Грифо
9
Демирович
25
Акпогума
24
Сков
24
Сков
25
Акпогума
13
Руди
6
Богард
6
Богард
13
Руди
19
Бельфодиль
22
Адамян
22
Адамян
19
Бельфодиль
18
Самассеку
9
Даббур
9
Даббур
18
Самассеку
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Сантамария
6
Абраши
6
Абраши
7
Сантамария
22
Чан Хун
9
Хелер
9
Хелер
22
Чан Хун
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
24
Марко Йон
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
8
Мият Гачинович
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
24
Марко Йон
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
8
Мият Гачинович
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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