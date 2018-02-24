Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 24 февраля 2018
Хоффенхайм
24.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
57'
А. Крамарич
66'
Н. Петерсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
Желтая карточка
Д. Гайгер
88'
83'
Желтая карточка
Я. Хаберер
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Петерсен
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
3-1-1-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Гайгер
7
Гнабри
11
Салаи
27
Крамарич
3-2-2-2
1
Шволов
5
Гульде
2
Сеюнджу
4
Кох
15
Штенцель
30
Гюнтер
19
Хаберер
6
Абраши
33
Терраццино
18
Петерсен
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+