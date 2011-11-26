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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 26 ноября 2011
Хоффенхайм
26.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
24'
Р. Фирмино
90'
Г. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
ГОЛ! 1:1!
Г. Дембеле
Пас отдал
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Ю. Шустер
Замена
Г. Дембеле
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
Д. Уильямс
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Х. Бучер
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
С. Макиади
Замена
С. Руди
️️️️
П. Млапа
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Хинкель
Желтая карточка
М. Комппер
Желтая карточка
А. Путило
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Ф. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-3-4
22
Штарке
5
Комппер
25
Ворса
23
Вестергор
19
Джонсон
19
Уильямс
23
Салихович
9
Фирмино
7
Обаси Огбуке
8
Бабел
26
Млапа
3-2-4-1
1
Бауманн
7
Шмид
11
Крмас
5
Бучер
20
Хинкель
11
Баcтианс
23
Флум
16
Макиади
14
Путило
23
Шустер
61
Сиссе
26
Млапа
13
Руди
13
Руди
26
Млапа
9
Фирмино
11
Ибишевич
11
Ибишевич
9
Фирмино
7
Обаси Огбуке
7
Вукчевич
7
Вукчевич
7
Обаси Огбуке
5
Бучер
26
Йендришек
26
Йендришек
5
Бучер
16
Макиади
11
Дембеле
11
Дембеле
16
Макиади
20
Хинкель
27
Райзингер
27
Райзингер
20
Хинкель
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
10
Гильфи Сигурдссон
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
34
Даниель Хаас
ВР
10
Гильфи Сигурдссон
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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