Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 26 января 2019
Фрайбург
26.01.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 4
Завершен
Хоффенхайм
42'
Л. Хелер
77'
Ф. Нидерлехнер
19'
Жоэлинтон
59'
А. Крамарич (П)
72'
А. Крамарич
85'
К. Демирбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
85'
ГОЛ! 2:4!
К. Демирбай
Пас отдал
Жоэлинтон
ГОЛ! 2:3!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
К. Гюнтер
77'
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Демирбай
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Крамарич
51'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:1!
Л. Хелер
42'
37'
Желтая карточка
Н. Шульц
19'
ГОЛ! 0:1!
Жоэлинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-3-2
1
Шволов
3
Хайнц
5
Гульде
4
Кох
30
Гюнтер
15
Штенцель
19
Хаберер
8
Гондорф
8
Франтц
18
Петерсен
9
Хелер
4-1-2-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
14
Шульц
27
Гриллич
18
Гайгер
26
Демирбай
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
11
Салаи
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Хоффенхайм
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+