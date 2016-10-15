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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 15 октября 2016
Хоффенхайм
15.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
34'
С. Вагнер
81'
А. Крамарич (П)
77'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
90'
+4
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
90'
+3
Желтая карточка
Я. Хаберер
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Б. Хюбнер
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Крамарич
81'
77'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Франтц
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
77'
77'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Д. Сеюнджу
Замена
Ю. Полански
️️️️
Л. Рупп
74'
Желтая карточка
С. Руди
70'
65'
Желтая карточка
М. Торрехон
58'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Й. Мефферт
Желтая карточка
К. Фогт
54'
45'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Игньевски
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
6
Онур Булут
ПП
22
Александар Игньевски
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
25
Зюле
3
Кадержабек
22
Тольян
13
Руди
26
Демирбай
10
Рупп
27
Крамарич
2
Вагнер
3-1-4-1-1
1
Шволов
3
Торрехон
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
22
Игньевски
8
Франтц
28
Мефферт
6
Булут
32
Грифо
26
Филипп
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
21
Хюбнер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
21
Хюбнер
10
Рупп
8
Полански
8
Полански
10
Рупп
8
Франтц
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Франтц
28
Мефферт
18
Петерсен
18
Петерсен
28
Мефферт
22
Игньевски
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
22
Игньевски
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
33
Александер Штольц
ВР
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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