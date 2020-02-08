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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 08 февраля 2020
Фрайбург
08.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
40'
Л. Вальдшмидт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
А. Абраши
90'
+2
80'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Желтая карточка
Н. Хефлер
77'
66'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Вальдшмидт
40'
Желтая карточка
Л. Хелер
39'
39'
Желтая карточка
М. Даббур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
Хоффенхайм
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
4-1-1-1-3
1
Шволов
30
Гюнтер
4
Кох
3
Хайнц
7
Шмид
27
Хефлер
6
Абраши
22
Чан Хун
7
Вальдшмидт
18
Петерсен
9
Хелер
4-2-1-2-1
20
Пентке
3
Кадержабек
4
Пош
4
Бичакчич
21
Хюбнер
27
Гриллич
18
Самассеку
13
Руди
24
Сков
14
Баумгартнер
9
Даббур
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
9
Ильяс Бебу
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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