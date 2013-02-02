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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 02 февраля 2013
Хоффенхайм
02.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
10'
К. Фолланд
26'
К. Фолланд
4'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
84'
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
Р. Фирмино
83'
Замена
П. Окс
️️️️
Р. Фирмино
83'
76'
Замена
С. Макиади
️️️️
Д. Шмид
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Вайс
75'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
И. Де Камарго
70'
Желтая карточка
Ю. Полански
65'
45'
Желтая карточка
В. Хеденстад
Желтая карточка
А. Бек
28'
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Т. Вайс
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
44
Марк Лаис
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
3-4-3
1
Гомес
15
Дельпьер
19
Абрахам
32
Бек
0
Вайс
33
Усами
8
Полански
19
Джонсон
9
Де Камарго
9
Фирмино
31
Фолланд
3-2-2-2-1
1
Бауманн
11
Крмас
6
Хеденстад
3
Дианье
7
Шмид
25
Сорг
23
Шустер
23
Флум
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Крузе
0
Вайс
19
Уильямс
19
Уильямс
0
Вайс
9
Фирмино
2
Окс
2
Окс
9
Фирмино
9
Де Камарго
9
Дердийок
9
Дердийок
9
Де Камарго
10
Розенталь
26
Йендришек
26
Йендришек
10
Розенталь
7
Шмид
16
Макиади
16
Макиади
7
Шмид
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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