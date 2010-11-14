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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 14 ноября 2010
Хоффенхайм
14.11.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
90+2'
П. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
+2
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Райзингер
Замена
Д. Томалья
️️️️
А. Ибертсбергер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Путило
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Розенталь
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Б. Вукчевич
Замена
С. Салихович
️️️️
П. Млапа
Желтая карточка
С. Макиади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Демба Ба
ЦФ
26
Пениель Млапа
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
(К)
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
10
Ян Розенталь
ЛП
23
Юлиан Шустер
ОП
6
Ясин Абдессадки
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Хаас
26
Ибертсбергер
5
Комппер
25
Ворса
32
Бек
14
Густаво
13
Руди
7
Вукчевич
10
Сигурдссон
26
Млапа
19
Ба
4-1-4-1
1
Бауманн
23
Муйджа
21
Топрак
4
Барт
11
Баcтианс
23
Шустер
14
Путило
6
Абдессадки
16
Макиади
10
Розенталь
61
Сиссе
26
Млапа
23
Салихович
23
Салихович
26
Млапа
7
Вукчевич
11
Ибишевич
11
Ибишевич
7
Вукчевич
26
Ибертсбергер
7
Томалья
7
Томалья
26
Ибертсбергер
14
Путило
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Путило
10
Розенталь
27
Райзингер
27
Райзингер
10
Розенталь
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Помощники судьи:
Борнхорст (Дамме)
Штойер ( Менден)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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