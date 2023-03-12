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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 12 марта 2023
Фрайбург
12.03.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
5'
М. Эггештайн
89'
Р. Доан
49'
А. Штиллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Р. Доан
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Доан
Пас отдал
Н. Вайсхаупт
89'
87'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
М. Даббур
87'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
А. Штиллер
84'
Вторая желтая
О. Кабак
84'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
80'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Хелер
80'
78'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
И. Бебу
76'
Замена
М. Дамар
️️️️
Ф. Бекер
75'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Р. Сков
73'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Желтая карточка
Н. Хефлер
67'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Кюблер
66'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
65'
52'
Желтая карточка
О. Кабак
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Штиллер
Пас отдал
М. Даббур
ГОЛ! 1:0!
М. Эггештайн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
17
Том Бишоф
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
5
Гульде
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
11
Грегоритч
9
Хелер
4-1-2-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Брукс
25
Акпогума
5
Кабак
6
Штиллер
22
Бекер
18
Гайгер
24
Сков
9
Бебу
9
Даббур
20
Доан
14
Кайтель
14
Кайтель
20
Доан
17
Кюблер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
17
Кюблер
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
11
Чон
11
Чон
9
Хелер
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
24
Сков
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
24
Сков
6
Штиллер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
6
Штиллер
9
Даббур
7
Тохумджу
7
Тохумджу
9
Даббур
22
Бекер
20
Дамар
20
Дамар
22
Бекер
9
Бебу
11
Аслани
11
Аслани
9
Бебу
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
37
Лука Филипп
ВР
27
Томас Делэни
ОП
17
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
27
Томас Делэни
ОП
17
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
0 : 0
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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