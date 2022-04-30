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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 30 апреля 2022
Хоффенхайм
30.04.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 4
Завершен
Фрайбург
32'
А. Крамарич
49'
А. Штиллер
84'
С. Руди
23'
Р. Салаи
50'
К. Гюнтер
70'
Л. Хелер
73'
У. Ен Чон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
90'
+4
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Кюблер
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
П. Кадержабек
90'
Замена
К. Нуху
️️️️
К. Акпогума
89'
88'
Замена
Д. Шмид
️️️️
В. Грифо
ГОЛ! 3:4!
С. Руди
Пас отдал
Д. Раум
84'
73'
ГОЛ! 2:4!
У. Ен Чон
Пас отдал
Н. Шлоттербек
Замена
Р. Сков
️️️️
Д. Самассеку
72'
71'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
71'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Салаи
70'
ГОЛ! 2:3!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
Замена
С. Руди
️️️️
К. Баумгартнер
65'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Даббур
65'
50'
ГОЛ! 2:2!
К. Гюнтер
Пас отдал
В. Грифо
ГОЛ! 2:1!
А. Штиллер
Пас отдал
А. Крамарич
49'
46'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Гульде
Желтая карточка
Д. Самассеку
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Д. Раум
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Пас отдал
Л. Хелер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
22
Раум
7
Фогт
25
Акпогума
3
Кадержабек
18
Самассеку
6
Штиллер
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Даббур
27
Крамарич
3-3-1-2-1
1
Флеккен
5
Гульде
4
Шлоттербек
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
7
Салаи
32
Грифо
9
Хелер
25
Акпогума
4
Нуху
4
Нуху
25
Акпогума
14
Баумгартнер
13
Руди
13
Руди
14
Баумгартнер
3
Кадержабек
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
3
Кадержабек
18
Самассеку
24
Сков
24
Сков
18
Самассеку
9
Даббур
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Даббур
32
Грифо
7
Шмид
7
Шмид
32
Грифо
7
Салаи
11
Чон
11
Чон
7
Салаи
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
5
Гульде
18
Петерсен
18
Петерсен
5
Гульде
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
17
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
17
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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