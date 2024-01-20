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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 20 января 2024
Фрайбург
20.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
37'
Л. Хелер
55'
В. Грифо
85'
Р. Салаи
57'
В. Вегхорст
77'
М. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
90'
+1
Замена
Т. Бишоф
️️️️
С. Н'Соки
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Р. Салаи
88'
87'
Желтая карточка
Л. Филипп
ГОЛ! 3:2!
Р. Салаи
85'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
М. Рехль
84'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Хелер
84'
Вторая желтая
М. Гульде
82'
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Байер
Пас отдал
Ф. Гриллич
Замена
Л. Кюблер
️️️️
В. Грифо
75'
60'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Ф. Бекер
60'
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Бюлтер
60'
Замена
Р. Сков
️️️️
П. Кадержабек
57'
ГОЛ! 2:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Байер
Желтая карточка
В. Грифо
56'
ГОЛ! 2:0!
В. Грифо
Пас отдал
Р. Салаи
55'
Желтая карточка
М. Гульде
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
Пас отдал
В. Грифо
37'
31'
Желтая карточка
О. Кабак
8'
Желтая карточка
П. Кадержабек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Антон Сташ
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
3-2-2-3
1
Атуболу
33
Макенго
5
Гульде
28
Гинтер
8
Эггештайн
34
Рехль
32
Грифо
7
Салаи
25
Сильдийя
11
Грегоритч
9
Хелер
3-2-1-1-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
34
Н'Соки
5
Кабак
27
Гриллич
18
Сташ
22
Бекер
30
Бюлтер
14
Байер
27
Крамарич
9
Вегхорст
32
Грифо
17
Кюблер
17
Кюблер
32
Грифо
34
Рехль
27
Хефлер
27
Хефлер
34
Рехль
7
Салаи
14
Кайтель
14
Кайтель
7
Салаи
9
Хелер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
9
Хелер
22
Бекер
7
Тохумджу
7
Тохумджу
22
Бекер
34
Н'Соки
17
Бишоф
17
Бишоф
34
Н'Соки
30
Бюлтер
9
Бебу
9
Бебу
30
Бюлтер
3
Кадержабек
24
Сков
24
Сков
3
Кадержабек
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
21
Флориан Мюллер
ВР
20
Жуниор Адаму
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
20
Жуниор Адаму
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Bambasé Conté
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
18
10
Офсайды
1
1
Количество передач
359
475
Сейвы
2
6
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.86
1.79
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Европа-Парк
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