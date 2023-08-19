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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 19 августа 2023
Хоффенхайм
19.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
51'
О. Кабак
39'
А. Салаи (АГ)
45+3'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
90'
+1
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
90'
+1
Замена
К. Сильдийя
️️️️
К. Гюнтер
Замена
Т. Бишоф
️️️️
А. Штиллер
85'
84'
Замена
М. Гульде
️️️️
М. Грегоритч
84'
Замена
Р. Доан
️️️️
Р. Салаи
Замена
М. Байер
️️️️
И. Бебу
84'
74'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Рехль
Замена
Ю. Юстван
️️️️
Ф. Гриллич
71'
ГОЛ! 1:2!
О. Кабак
51'
Замена
К. Фогт
️️️️
А. Салаи
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Салаи
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Салаи
15'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
6
Ангело Штиллер
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бауманн
5
Кабак
41
Салаи
25
Брукс
3
Кадержабек
27
Гриллич
6
Штиллер
21
Премель
30
Бюлтер
9
Бебу
27
Крамарич
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
34
Рехль
8
Эггештайн
7
Салаи
32
Грифо
11
Грегоритч
9
Хелер
41
Салаи
7
Фогт
7
Фогт
41
Салаи
6
Штиллер
17
Бишоф
17
Бишоф
6
Штиллер
27
Гриллич
10
Юстван
10
Юстван
27
Гриллич
9
Бебу
14
Байер
14
Байер
9
Бебу
11
Грегоритч
5
Гульде
5
Гульде
11
Грегоритч
34
Рехль
14
Кайтель
14
Кайтель
34
Рехль
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Салаи
20
Доан
20
Доан
7
Салаи
30
Гюнтер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
30
Гюнтер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
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