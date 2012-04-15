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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 15 апреля 2012
Фрайбург
15.04.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Замена
И. Сантини
️️️️
С. Фрайс
Замена
П. Млапа
️️️️
С. Шипплок
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
К. Геде
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Г. Дембеле
Желтая карточка
С. Руди
Замена
Р. Бабел
️️️️
Р. Фирмино
Желтая карточка
Г. Дембеле
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
13
Себастьян Руди
ЛАЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПАЗ
23
Янник Вестергор
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦП
23
Сеяд Салихович
ПП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кевин Конрад
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-1-1
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
3
Дианье
7
Шмид
31
Геде
23
Флум
16
Макиади
9
Фрайс
20
Калиджиури
11
Дембеле
2-2-4-2
22
Штарке
19
Джонсон
5
Комппер
32
Бек
13
Руди
23
Салихович
19
Уильямс
22
Шипплок
23
Вестергор
9
Фирмино
7
Вукчевич
11
Дембеле
10
Розенталь
10
Розенталь
11
Дембеле
31
Геде
27
Райзингер
27
Райзингер
31
Геде
9
Фрайс
18
Сантини
18
Сантини
9
Фрайс
9
Фирмино
8
Бабел
8
Бабел
9
Фирмино
22
Шипплок
26
Млапа
26
Млапа
22
Шипплок
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
17
Ноуледж Мусона
АП
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
4
Кевин Конрад
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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