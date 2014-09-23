Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 23 сентября 2014
Хоффенхайм
23.09.2014, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Фрайбург
44'
Т. Эльюнусси
63'
С. Руди
90+3'
Я. Вестергор
31'
М. Франтц
33'
М. Франтц
75'
В. Дарида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
ГОЛ! 3:3!
Я. Вестергор
90'
+3
Желтая карточка
С. Руди
90'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Бек
87'
83'
Замена
С. Фрайс
️️️️
М. Филипп
81'
Красная карточка
В. Дарида
81'
Замена
С. Ритер
️️️️
М. Франтц
Желтая карточка
Т. Штробль
75'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Дарида
Замена
А. Модест
️️️️
А. Салаи
71'
67'
Замена
К. Геде
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 2:2!
С. Руди
63'
Замена
П. Швеглер
️️️️
Ю. Полански
62'
61'
Желтая карточка
Ю. Шустер
Желтая карточка
А. Бек
60'
56'
Желтая карточка
М. Муйджа
54'
Желтая карточка
Ф. Клаус
ГОЛ! 1:2!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
К. Фолланд
44'
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Франтц
Пас отдал
Д. Шмид
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Франтц
Пас отдал
М. Филипп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
38
Кай Хердлинг
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
23
Вестергор
25
Зюле
5
Штробль
18
Эльюнусси
13
Руди
8
Полански
9
Фирмино
11
Салаи
31
Фолланд
3-2-4-1
1
Бюрки
7
Шмид
11
Крмас
2
Кемпф
23
Муйджа
30
Гюнтер
23
Шустер
8
Франтц
16
Дарида
30
Клаус
26
Филипп
8
Полански
27
Швеглер
27
Швеглер
8
Полански
11
Салаи
27
Модест
27
Модест
11
Салаи
32
Бек
22
Шипплок
22
Шипплок
32
Бек
8
Франтц
27
Ритер
27
Ритер
8
Франтц
23
Шустер
31
Геде
31
Геде
23
Шустер
26
Филипп
9
Фрайс
9
Фрайс
26
Филипп
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Фрайбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+