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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 24 апреля 2021
Фрайбург
24.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
81'
В. Грифо (П)
40'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Демирович
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Грифо
81'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
77'
77'
Замена
К. Фогт
️️️️
К. Ричардс
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Я. Кайтель
68'
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Салаи
68'
Замена
М. Гульде
️️️️
К. Шлоттербек
68'
61'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Р. Сков
61'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
С. Адамян
59'
Желтая карточка
Д. Самассеку
Желтая карточка
К. Шлоттербек
50'
48'
Желтая карточка
И. Бебу
46'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
С. Пош
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
20
Лино Темпельман
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Мюллер
3
Линхарт
13
Шлоттербек
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
14
Кайтель
7
Салаи
9
Хелер
9
Демирович
4-2-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Пош
26
Ричардс
30
Сессеньон
18
Самассеку
27
Гриллич
9
Бебу
24
Сков
27
Крамарич
22
Адамян
13
Шлоттербек
5
Гульде
5
Гульде
13
Шлоттербек
14
Кайтель
20
Темпельман
20
Темпельман
14
Кайтель
7
Салаи
32
Грифо
32
Грифо
7
Салаи
9
Демирович
11
Чон
11
Чон
9
Демирович
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
4
Пош
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
4
Пош
26
Ричардс
7
Фогт
7
Фогт
26
Ричардс
22
Адамян
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
22
Адамян
24
Сков
10
Рюттер
10
Рюттер
24
Сков
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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