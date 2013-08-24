Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 24 августа 2013
Хоффенхайм
24.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 3
Завершен
Фрайбург
9'
С. Салихович (П)
25'
К. Фолланд
77'
Т. Штробль
13'
О. Сорг
29'
К. Геде
65'
С. Фрайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
90'
+1
Желтая карточка
А. Мехмеди
83'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
М. Муйджа
80'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
ГОЛ! 3:3!
Т. Штробль
77'
75'
Замена
П. Крмас
️️️️
Ф. Дианье
73'
Желтая карточка
М. Муйджа
72'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Геде
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ю. Полански
72'
65'
ГОЛ! 2:3!
С. Фрайс
Пас отдал
Д. Шмид
41'
Вторая желтая
Ф. Коклен
40'
Желтая карточка
Ф. Коклен
Замена
Т. Штробль
️️️️
Т. Эльюнусси
33'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
30'
29'
ГОЛ! 2:2!
К. Геде
Пас отдал
Ю. Шустер
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Я. Вестергор
25'
13'
ГОЛ! 1:1!
О. Сорг
Пас отдал
Д. Шмид
9'
Желтая карточка
О. Сорг
Красная карточка
С. Салихович
9'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Салихович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-4-3
1
Кастелс
23
Вестергор
19
Абрахам
32
Бек
19
Джонсон
23
Салихович
8
Полански
18
Эльюнусси
31
Фолланд
27
Модест
9
Фирмино
3-3-4
1
Бауманн
25
Сорг
3
Дианье
28
Гинтер
23
Муйджа
13
Коклен
7
Шмид
9
Фрайс
23
Шустер
31
Геде
6
Фернандес
18
Эльюнусси
5
Штробль
5
Штробль
18
Эльюнусси
8
Полански
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Полански
23
Муйджа
27
Хефлер
27
Хефлер
23
Муйджа
3
Дианье
11
Крмас
11
Крмас
3
Дианье
31
Геде
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Геде
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
38
Кай Хердлинг
ЦП
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
2
Штефан Тескер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Фрайбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+