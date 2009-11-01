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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 01 ноября 2009
Фрайбург
01.11.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Хоффенхайм
39'
Майкосуэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
+1
Замена
К. Айхнер
️️️️
А. Ибертсбергер
+1
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Майкосуэл
Травма
А. Ибертсбергер
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Э. Узома
Замена
️️️️
Ч. Ду Ри
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Т. Бекманн
ГОЛ! 0:1!
Майкосуэл
Пас отдал
В. Ибишевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
(К)
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
33
Эке Узома
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
23
Сеяд Салихович
(К)
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
25
Исаак Ворса
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
4-4-2
16
Пуплен
11
Баcтианс
11
Крмас
5
Бучер
22
Ча Ду Ри
14
Жагер
0
Банович
33
Узома
6
Абдессадки
0
Идриссу
13
Бекманн
4-1-3-2
26
Хильдебранд
32
Бек
4
Шимунич
5
Комппер
26
Ибертсбергер
14
Густаво
22
Эдуардо
25
Ворса
23
Салихович
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
33
Узома
23
Шустер
23
Шустер
33
Узома
13
Бекманн
27
Райзингер
27
Райзингер
13
Бекманн
26
Ибертсбергер
4
Айхнер
4
Айхнер
26
Ибертсбергер
70
Майкосуэл
4
Сукулини
4
Сукулини
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
7
Вукчевич
7
Вукчевич
11
Ибишевич
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
21
Мануэль Зальц
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
21
Мануэль Зальц
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Посещаемость:
24000 из 24000 зрителей (100%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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