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Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 11 декабря 2021
Фрайбург
11.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
21'
Н. Шлоттербек
3'
Д. Раум
90+5'
К. Ричардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
К. Гюнтер
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
К. Ричардс
Пас отдал
Д. Раум
Желтая карточка
Л. Хелер
90'
+3
89'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
89'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
Желтая карточка
Л. Кюблер
87'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
84'
80'
Желтая карточка
К. Фогт
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
76'
Замена
Р. Салаи
️️️️
К. Шаде
76'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Н. Шлоттербек
76'
68'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Крамарич
68'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
К. Акпогума
Пенальти не реализован!
В. Грифо
62'
61'
Желтая карточка
К. Акпогума
56'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Даббур
Замена
М. Гульде
️️️️
Э. Демирович
46'
38'
Желтая карточка
С. Пош
ГОЛ! 1:1!
Н. Шлоттербек
Пас отдал
В. Грифо
21'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Раум
Пас отдал
М. Даббур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Шаде
9
Демирович
9
Хелер
3-4-1-2
1
Бауманн
7
Фогт
25
Акпогума
4
Пош
26
Ричардс
6
Штиллер
18
Самассеку
22
Раум
9
Бебу
9
Даббур
27
Крамарич
9
Демирович
5
Гульде
5
Гульде
9
Демирович
4
Шлоттербек
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
4
Шлоттербек
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
7
Шаде
7
Салаи
7
Салаи
7
Шаде
25
Акпогума
3
Кадержабек
3
Кадержабек
25
Акпогума
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
27
Крамарич
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Даббур
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Даббур
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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