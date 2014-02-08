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Расписание матчей
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Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 08 февраля 2014
Фрайбург
08.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
68'
Д. Шмид
85'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Желтая карточка
М. Гинтер
90'
+2
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
С. Шипплок
Замена
М. Ханке
️️️️
В. Дарида
84'
76'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Д. Абрахам
74'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Салихович
74'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Руди
72'
Желтая карточка
К. Хердлинг
Желтая карточка
В. Дарида
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шмид
Пас отдал
А. Мехмеди
68'
Желтая карточка
М. Муйджа
24'
23'
Желтая карточка
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-3-1
1
Бауманн
25
Сорг
21
Хен
11
Крмас
28
Гинтер
7
Шмид
30
Клаус
16
Дарида
6
Фернандес
14
Мехмеди
3-1-4-2
1
Кастелс
32
Бек
25
Зюле
19
Абрахам
5
Штробль
23
Салихович
8
Полански
13
Руди
38
Хердлинг
9
Фирмино
31
Фолланд
16
Дарида
9
Ханке
9
Ханке
16
Дарида
19
Абрахам
23
Вестергор
23
Вестергор
19
Абрахам
13
Руди
27
Модест
27
Модест
13
Руди
23
Салихович
22
Шипплок
22
Шипплок
23
Салихович
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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