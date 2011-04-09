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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 09 апреля 2011
Фрайбург
09.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
24'
Ю. Шустер
60'
П. Сиссе (П)
78'
Х. Бучер
35'
В. Ибишевич (П)
42'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
Замена
О. Барт
️️️️
П. Сиссе
Замена
Д. Томалья
️️️️
Р. Бабел
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Р. Фирмино
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 3:2!
Х. Бучер
Пас отдал
Ю. Шустер
Желтая карточка
А. Ибертсбергер
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Э. Брафхайд
Желтая карточка
Э. Брафхайд
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Сиссе
Желтая карточка
А. Бек
Желтая карточка
П. Сиссе
ГОЛ! 1:2!
Р. Бабел
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ибишевич
Красная карточка
П. Крмас
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шустер
16'
Желтая карточка
В. Ибишевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Денис Томалья
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-4-1-1
1
Бауманн
11
Крмас
5
Бучер
21
Топрак
23
Муйджа
23
Флум
14
Путило
23
Шустер
16
Макиади
20
Калиджиури
61
Сиссе
3-2-1-3
22
Штарке
25
Ворса
5
Комппер
28
Брафхайд
32
Бек
26
Ибертсбергер
13
Руди
26
Млапа
11
Ибишевич
8
Бабел
61
Сиссе
4
Барт
4
Барт
61
Сиссе
20
Калиджиури
26
Йендришек
26
Йендришек
20
Калиджиури
28
Брафхайд
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
28
Брафхайд
8
Бабел
7
Томалья
7
Томалья
8
Бабел
26
Млапа
9
Фирмино
9
Фирмино
26
Млапа
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
8
Максимилиан Нику
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
8
Максимилиан Нику
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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